Дубовцев Афанасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубовцев Афанасий

Дубовцев Афанасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

1905 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубовцева (Куклина) Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубовцева (Куклина) Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубовцева (Куклина) Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубовцева (Куклина) Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубовцева (Куклина) Прасковья

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Хлыбова (Дубовцева) Анисья

Мать ребёнка: Дубовцева (Куклина) Прасковья

Мы используем куки для улучшения работы сайта.