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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стельмах Владимир Данилович

Отец ребёнка: Стельмах Данил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стельмах Антон Данилович

Отец ребёнка: Стельмах Данил Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Стельмах Степан

Отец ребёнка: Стельмах Данил Васильевич

Рождение ребёнка
23.03.1908

Сын: Стельмах Эмиль (Ефим) Данилович

Отец ребёнка: Стельмах Данил Васильевич

Рождение ребёнка
24.11.1914

Дочь: (Стельмах) Екатерина Даниловна

Отец ребёнка: Стельмах Данил Васильевич

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