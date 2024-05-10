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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стельмах Владимир Данилович
Отец ребёнка: Стельмах Данил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Стельмах Данил Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Стельмах Степан
Отец ребёнка: Стельмах Данил Васильевич
Рождение ребёнка
23.03.1908
Сын: Стельмах Эмиль (Ефим) Данилович
Отец ребёнка: Стельмах Данил Васильевич
Рождение ребёнка
24.11.1914
Дочь: (Стельмах) Екатерина Даниловна
Отец ребёнка: Стельмах Данил Васильевич