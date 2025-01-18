Анастасия Федоровна
женский, родилась 1774, Кяргино, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
умерла Неизвестно
ОтецФедор Ильич1739 г.р.
МатьФедосья СидоровнаНеизвестно г.р.
Супруги
Иван Антонович1761 г.р.
Дети
Сидор Иванович04.01.1801 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Федор Ильич
Мать: Федосья Сидоровна
Кяргино, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Антонович
Рождение ребёнка
04.01.1801 ст.
Сын: Сидор Иванович
Отец ребёнка: Иван Антонович
Кяргино, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно