Анастасия Федоровна 1774 — найти родственников по фамилии на Familio

Анастасия Федоровна

Автор
ДП
Панфилов Д.

женский, родилась 1774, Кяргино, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область

умерла Неизвестно

Отец
Федор Ильич1739 г.р.
Мать
Федосья СидоровнаНеизвестно г.р.
Супруги
Иван Антонович1761 г.р.
Дети
Сидор Иванович04.01.1801 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Федор Ильич

Мать: Федосья Сидоровна

Кяргино, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Антонович

Рождение ребёнка
04.01.1801 ст.

Сын: Сидор Иванович

Отец ребёнка: Иван Антонович

Кяргино, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область

Смерть
Неизвестно

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