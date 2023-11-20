Грехова Ксения Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грехова Ксения Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1899

Дата смерти

03.12.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1899

Отец: Грехов Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мулюкин Филипп Осипович

Рождение ребёнка
15.08.1922

Дочь: Мулюкина Валентина Филипповна

Отец ребёнка: Мулюкин Филипп Осипович

Рождение ребёнка
15.07.1924

Дочь: Озолина (Мулюкина) Нина Филипповна

Отец ребёнка: Мулюкин Филипп Осипович

Смерть
03.12.1975

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