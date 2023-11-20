Грехова Ксения Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1899
Дата смерти03.12.1975
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1899
Отец: Грехов Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.1922
Дочь: Мулюкина Валентина Филипповна
Отец ребёнка: Мулюкин Филипп Осипович
Рождение ребёнка
15.07.1924
Дочь: Озолина (Мулюкина) Нина Филипповна
Отец ребёнка: Мулюкин Филипп Осипович
Смерть
03.12.1975