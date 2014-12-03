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Храмович Ярослав Викторович
Храмович Ярослав Викторович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.12.2014
Пол
Мужской
Отец
Храмович Виктор Сергеевич
1984 г.р.
Мать
Храмович (Кузнецова) Анастасия Владимировна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.2014
Отец:
Храмович Виктор Сергеевич
Мать:
Храмович Анастасия Владимировна
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