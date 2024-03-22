Калаева (Баженова?Бажанова?) Антонина Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.10.1927
Отец ребёнка: Калаев Павел Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Павловна
Отец ребёнка: Калаев Павел Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Калаев Павел Степанович
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно