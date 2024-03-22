Калаева (Баженова?Бажанова?) Антонина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калаева (Баженова?Бажанова?) Антонина Васильевна

Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
19.10.1927

Сын: Калаев Владимир Павлович

Отец ребёнка: Калаев Павел Степанович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Павловна

Отец ребёнка: Калаев Павел Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калаев Николай Павлович

Отец ребёнка: Калаев Павел Степанович

Смерть
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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