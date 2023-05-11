Фёдорова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдорова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1890

Сын: Федоров Михаил Никанорович

Отец ребёнка: Федоров Никанор Филиппович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Федоровa) Матрена Никаноровна

Отец ребёнка: Федоров Никанор Филиппович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Федоровa) Александра Никаноровна

Отец ребёнка: Федоров Никанор Филиппович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Фёдоров Иван Никанорович

Отец ребёнка: Федоров Никанор Филиппович

Тисуль, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Федоров Василий Никанорович

Отец ребёнка: Федоров Никанор Филиппович

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