Фёдорова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1890
Сын: Федоров Михаил Никанорович
Отец ребёнка: Федоров Никанор Филиппович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Федоровa) Матрена Никаноровна
Отец ребёнка: Федоров Никанор Филиппович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Федоровa) Александра Никаноровна
Отец ребёнка: Федоров Никанор Филиппович
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Федоров Никанор Филиппович
Тисуль, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1907
Сын: Федоров Василий Никанорович
Отец ребёнка: Федоров Никанор Филиппович