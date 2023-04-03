(Шокова) Агафия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шокова) Агафия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1786 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Евстафий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Шоков Егор

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Шоков Егор

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Шоков Егор

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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