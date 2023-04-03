(Шокова) Агафия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Евстафий
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Шоков Егор
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Шоков Егор
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Шоков Егор
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно