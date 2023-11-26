Тутиков Семен Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тутиков Семен Елисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1920

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тутиков Елисей Андреевич

Мать: Тутикова Федора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тутиков Фадей Семенович

Мать ребёнка: Тутикова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феня - ? Семеновна

Мать ребёнка: Тутикова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Тутикова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тутикова Александра

Смерть
После 1920
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