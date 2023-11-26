Тутиков Семен Елисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1920
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тутиков Елисей Андреевич
Мать: Тутикова Федора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тутикова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феня - ? Семеновна
Мать ребёнка: Тутикова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Тутикова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тутикова Александра
Смерть
После 1920