Гранстрем Ева-Густава (Никандр)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти26.08.1866 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1834
Муж: Гранстрем Андрей
Рождение ребёнка
1843
Сын: Гранстрем Андрей-Эдуард Андреевич
Отец ребёнка: Гранстрем Андрей
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
26.08.1866 ст.
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область