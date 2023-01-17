Гранстрем Ева-Густава (Никандр) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гранстрем Ева-Густава (Никандр)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

26.08.1866 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1834

Муж: Гранстрем Андрей

Рождение ребёнка
1843

Сын: Гранстрем Андрей-Эдуард Андреевич

Отец ребёнка: Гранстрем Андрей

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
26.08.1866 ст.
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
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