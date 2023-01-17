Федотова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Феоктиста Дмитриева
Отец ребёнка: Федотов Дмитрий Федотов
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Ирина Дмитриева
Отец ребёнка: Федотов Дмитрий Федотов
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Федотов Дмитрий Федотов
Бурохино, Левашевская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Федотов Дмитрий Федотов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно