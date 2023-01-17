Федотова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Феоктиста Дмитриева

Отец ребёнка: Федотов Дмитрий Федотов

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Ирина Дмитриева

Отец ребёнка: Федотов Дмитрий Федотов

Рождение ребёнка
1819

Сын: Федотов Федот Дмитриев

Отец ребёнка: Федотов Дмитрий Федотов

Бурохино, Левашевская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
1823

Сын: Филиппов Филипп Дмитриев

Отец ребёнка: Федотов Дмитрий Федотов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Дмитрий Федотов

Смерть
Неизвестно
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