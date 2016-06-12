Немченко (Дубиненко) Анна Антоновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Немченко (Дубиненко) Анна Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.06.2016

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дубиненко Антон Ермолаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скубко (Немченко) Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Немченко Яков Александрович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Шевченко (Немченко) Любовь Яковлевна

Отец ребёнка: Немченко Яков Александрович

Смерть
12.06.2016

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