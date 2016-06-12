Немченко (Дубиненко) Анна Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.06.2016
ПолЖенский
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дубиненко Антон Ермолаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скубко (Немченко) Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Немченко Яков Александрович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Шевченко (Немченко) Любовь Яковлевна
Отец ребёнка: Немченко Яков Александрович
Смерть
12.06.2016