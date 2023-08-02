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Туганов Барсаг
Туганов Барсаг
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1848
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Туганов Адабай
Мать
Туганова (Борова) ?
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец:
Туганов Адабай
Мать:
Туганова ?
Смерть
Неизвестно
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