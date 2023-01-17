Хорошавина (?) Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (?) Варвара Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

20.02.1862

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Хорошавин Андрей Прокопивич

Отец ребёнка: Хорошавин Прокоп Моисеевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Акилина Прокопьевна

Отец ребёнка: Хорошавин Прокоп Моисеевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Прокоп Моисеевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
20.02.1862
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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