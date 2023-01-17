Хорошавина (?) Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти20.02.1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Хорошавин Андрей Прокопивич
Отец ребёнка: Хорошавин Прокоп Моисеевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Акилина Прокопьевна
Отец ребёнка: Хорошавин Прокоп Моисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.02.1862