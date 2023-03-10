Домашенко Валентина Васильевна
Место рождениясело Чернолесье, Быховский район, Могилевская область, Беларусь
Дата рождения12.10.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.05.197
Дочь: Портнягина Елена Владимировна
Отец ребёнка: Домашенко Владимир Николаевич
Рождение
12.10.1953
село Чернолесье, Быховский район, Могилевская область, Беларусь
Рождение ребёнка
08.11.1976
Дочь: Лабунец Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Домашенко Владимир Николаевич