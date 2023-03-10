Домашенко Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домашенко Валентина Васильевна

Место рождения

село Чернолесье, Быховский район, Могилевская область, Беларусь

Дата рождения

12.10.1953

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.05.197

Дочь: Портнягина Елена Владимировна

Отец ребёнка: Домашенко Владимир Николаевич

Рождение
12.10.1953

Отец: Храменков Василий Макарович

Мать: Храменкова Нина Ивановна

село Чернолесье, Быховский район, Могилевская область, Беларусь
Рождение ребёнка
08.11.1976

Дочь: Лабунец Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Домашенко Владимир Николаевич

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