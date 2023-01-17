Дунова (Леушкина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунова (Леушкина) Мария Ивановна

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Место рождения

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.04.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.01.1897 ст.

Муж: Дунов Степан Семёнович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.08.1899 ст.

Дочь: Дунова Марфа Степановна

Отец ребёнка: Дунов Степан Семёнович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.01.1901 ст.

Дочь: Дунова Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Дунов Степан Семёнович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.11.1903 ст.

Дочь: Дунова Анна Степановна

Отец ребёнка: Дунов Степан Семёнович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.03.1907 ст.

Сын: Дунов Фёдор Степанович

Отец ребёнка: Дунов Степан Семёнович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.12.1909 ст.

Дочь: Дунова Евгения Степановна

Отец ребёнка: Дунов Степан Семёнович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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