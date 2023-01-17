Дунова (Леушкина) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.04.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1878 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1897 ст.
Рождение ребёнка
26.08.1899 ст.
Дочь: Дунова Марфа Степановна
Отец ребёнка: Дунов Степан Семёнович
Рождение ребёнка
14.01.1901 ст.
Дочь: Дунова Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Дунов Степан Семёнович
Рождение ребёнка
08.11.1903 ст.
Дочь: Дунова Анна Степановна
Отец ребёнка: Дунов Степан Семёнович
Рождение ребёнка
15.03.1907 ст.
Отец ребёнка: Дунов Степан Семёнович
Рождение ребёнка
13.12.1909 ст.
Дочь: Дунова Евгения Степановна
Отец ребёнка: Дунов Степан Семёнович
Смерть
Неизвестно