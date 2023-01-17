Емельян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1722
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Отец Емельяна
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1675
Сын: Иван Емельянович
Мать ребёнка: Жена Федорова
Рождение ребёнка
1692
Сын: Василий Емельянович
Мать ребёнка: Жена Федорова
Рождение ребёнка
1697
Сын: Логин Емельянович
Мать ребёнка: Жена Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жена Федорова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1722