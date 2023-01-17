Емельян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельян

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1722

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Отец Емельяна

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1675

Сын: Иван Емельянович

Мать ребёнка: Жена Федорова

Большой Бор, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1692

Сын: Василий Емельянович

Мать ребёнка: Жена Федорова

Большой Бор, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1697

Сын: Логин Емельянович

Мать ребёнка: Жена Федорова

Большой Бор, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жена Федорова

Место жительства
Неизвестно
Большой Бор, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1722
Большой Бор, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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