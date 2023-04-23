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Тотьмянин Василий Сергеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Тотьмянин Сергей Козьмин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тотьмянина) Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Тотьмянина Александра Карпова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тотьмянина Александра Карпова

Рождение ребёнка
1889

Дочь: (Тотьмянина) Анастасия Васильева

Мать ребёнка: Тотьмянина Александра Карпова

Рождение ребёнка
1892

Сын: Тотьмянин Ермолай Василиев

Мать ребёнка: Тотьмянина Александра Карпова

Смерть
Неизвестно

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