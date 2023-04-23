Тотьмянин Василий Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Тотьмянин Сергей Козьмин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тотьмянина) Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Тотьмянина Александра Карпова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1889
Дочь: (Тотьмянина) Анастасия Васильева
Мать ребёнка: Тотьмянина Александра Карпова
Рождение ребёнка
1892
Сын: Тотьмянин Ермолай Василиев
Мать ребёнка: Тотьмянина Александра Карпова
Смерть
Неизвестно