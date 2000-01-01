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Рыбакова Клавдия Арсентьевна
Рыбакова Клавдия Арсентьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1953
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Рыбакова (Шилова) Анна Максимовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Рыбакова Анна Максимовна
Смерть
1953
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