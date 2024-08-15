Чернокозова Екатерина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернокозова Любовь Степановна
Отец ребёнка: Чернокозов Степан Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1937
Смерть
Неизвестно