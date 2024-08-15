Чернокозова Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернокозова Екатерина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернокозов Степан Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернокозов Степан Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернокозова Любовь Степановна

Отец ребёнка: Чернокозов Степан Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернокозов Степан Федорович

Рождение ребёнка
10.10.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернокозов Степан Федорович

Смерть
Неизвестно

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