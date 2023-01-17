Семён Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемён Яковлев

Семён Яковлев

avatar

Место рождения

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.05.1819 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1798 г.р.

Мать

Около 1799 г.р.

Жена

Около 1824 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1819 ст.

Отец: Яков Герасимов

Мать: Александра Петрова

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
26.05.1819 ст.
Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Алексей Семёнович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Евгения Семёновна

Мать ребёнка: Анисья Савинова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Савинова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close