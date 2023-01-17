Семён Яковлев
Место рождения
Дата рождения24.05.1819 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1819 ст.
Отец: Яков Герасимов
Мать: Александра Петрова
Крещение
26.05.1819 ст.
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Алексей Семёнович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Евгения Семёновна
Мать ребёнка: Анисья Савинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Савинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно