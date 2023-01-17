Хоменко Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хоменко Николай Иванович

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Место рождения

д. Павельцево, Химкинского района, М.О.

Дата рождения

11.01.1939

Пол

Мужской

Отец

Около 1912 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1939

Отец: Хоменко Иван Вуколович

Мать: Хоменко Татьяна Семёновна

д. Павельцево, Химкинского района, М.О.
Рождение ребёнка
16.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Чулым, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
27.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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