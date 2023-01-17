Хоменко Николай Иванович
Место рожденияд. Павельцево, Химкинского района, М.О.
Дата рождения11.01.1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1939
Отец: Хоменко Иван Вуколович
д. Павельцево, Химкинского района, М.О.
Рождение ребёнка
16.06.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Чулым, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
27.05.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности