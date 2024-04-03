Половникова (Волкова) Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1882
Дата смерти05.05.1964
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1882
Отец: Волков Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Другова (Половникова) Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Половников Гавриил Потапович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Овчинникова (Половникова) Феодосия Гавриловна
Отец ребёнка: Половников Гавриил Потапович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Половников Иван Гаврилович
Отец ребёнка: Половников Гавриил Потапович
Рождение ребёнка
13.03.1922
Сын: Половников Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Половников Гавриил Потапович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Некрасова (Половникова) Ирина Гавриловна
Отец ребёнка: Половников Гавриил Потапович
Смерть
05.05.1964