Половникова (Волкова) Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половникова (Волкова) Ксения Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1882

Дата смерти

05.05.1964

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1882

Отец: Волков Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Половников Гавриил Потапович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Другова (Половникова) Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Половников Гавриил Потапович

Симинчи, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Овчинникова (Половникова) Феодосия Гавриловна

Отец ребёнка: Половников Гавриил Потапович

Симинчи, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Половников Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Половников Гавриил Потапович

Симинчи, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.03.1922

Сын: Половников Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Половников Гавриил Потапович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Некрасова (Половникова) Ирина Гавриловна

Отец ребёнка: Половников Гавриил Потапович

Симинчи, Артинский, Свердловская область
Смерть
05.05.1964

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