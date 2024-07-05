Крятов Иван Александрович 01.05.1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Крятов Иван Александрович

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Место рождения

Село Андреевка Камышинский уезд Саратовской губернии

Дата рождения

01.05.1895

Пол

Мужской

Добавил:

РЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1895

Отец: Крятов Александр Семенович

Мать: Крятова Марфа Никитична

Село Андреевка Камышинский уезд Саратовской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крятова (Горелова) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крятов Леонид Иванович

Мать ребёнка: Крятова (Горелова) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крятова Антонина Иванова

Мать ребёнка: Крятова (Горелова) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
25.12.1925

Дочь: Кудло (Крятова) Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Крятова (Горелова) Анна Андреевна

Село Андреевка, Жирновский район, Волгоградская область

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