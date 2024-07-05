Крятов Иван Александрович
Место рожденияСело Андреевка Камышинский уезд Саратовской губернии
Дата рождения01.05.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1895
Село Андреевка Камышинский уезд Саратовской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Крятова (Горелова) Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крятова Антонина Иванова
Мать ребёнка: Крятова (Горелова) Анна Андреевна
Рождение ребёнка
25.12.1925
Дочь: Кудло (Крятова) Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Крятова (Горелова) Анна Андреевна
Село Андреевка, Жирновский район, Волгоградская область