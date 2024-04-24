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Кривцов Геннадий Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кривцов Максим Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривцов Максим Геннадьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривцов Олег Геннадьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривцова Татьяна Геннадьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривцов Андрей Геннадьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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