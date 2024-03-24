(Исакова) Варвара Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Исакова) Варвара Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

БН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Исаков Матвей Васильевич

Мать: Исакова Дарья Фроловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
1980

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