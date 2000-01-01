Марфа Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

1797 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Иван

Отец ребёнка: Дмитрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрей

Смерть
Неизвестно
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