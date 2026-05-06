Фокин Владимир Васильевич 26.09.1941 — найти родственников по фамилии на Familio

Фокин Владимир Васильевич

Автор
ВФ
Фокин В.

мужской, родился 26.09.1941

умер 08.09.2016

Дети
Боброва Татьяна ВладимировнаНеизвестно г.р.
Курнакова Ольга ВладимировнаНеизвестно г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фокина Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Фокина (Бартулей) Галина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курнакова Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Фокина (Бартулей) Галина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боброва Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Фокина (Бартулей) Галина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фокин Василий Владимирович

Мать ребёнка: Фокина (Бартулей) Галина Андреевна

Смерть
08.09.2016

Мы используем куки для улучшения работы сайта.