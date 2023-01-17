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Петелина Олимпиада Михайловна

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Место рождения

Тишково, Володарский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Петелин Михаил Степанович

Мать: Петелина Мария Васильевна

Тишково, Володарский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плигин Павел

Отец ребёнка: Плигин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плигина Клавдия

Отец ребёнка: Плигин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плигин Василий

Отец ребёнка: Плигин Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плигин Михаил Иванович

Смерть
1965
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