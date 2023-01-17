Петелина Олимпиада Михайловна
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти1965
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плигин Павел
Отец ребёнка: Плигин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плигина Клавдия
Отец ребёнка: Плигин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плигин Василий
Отец ребёнка: Плигин Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1965