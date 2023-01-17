Матюкова (Тараканчикова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюкова (Тараканчикова) Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Тараканчиков Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
12.01.1897

Муж: Матюков Филипп

Глубоковский, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.09.1897

Сын: Матюков Петр

Отец ребёнка: Матюков Филипп

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
05.05.1899

Сын: Матюков Иоанн

Отец ребёнка: Матюков Филипп

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
09.04.1900

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Матюков Филипп

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1919

Сын: Матюков Иван

Отец ребёнка: Матюков Филипп

Смерть
Неизвестно
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