Дмитрий Моисеевич Дровников
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Дровников Юрий Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1941
Сын: Дровников Евгений Дмитриевич
Мать ребёнка: Дровникова Раиза Никитьевна
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Смерть
Неизвестно