Абалакова (Кузнецова) Анфиса 17.07.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Абалакова (Кузнецова) Анфиса

Автор
СП
Перетолчин С.

женский, родилась 17.07.1913, Горная Шория

умерла 17.03.1983, Кемерово

Отец
Кузнецов Павел19.01.1890 г.р.
Мать
Кузнецова (Нехорошева) Евдокия14.03.1892 г.р.
Дети
(Абалакова) Валентина Максимовна1934 г.р.
Абалаков Алексей Максимович10.03.1938 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1913

Отец: Кузнецов Павел

Мать: Кузнецова (Нехорошева) Евдокия

Горная Шория

Рождение ребёнка
1934

Дочь: (Абалакова) Валентина Максимовна

Отец ребёнка: Абалаков Максим

г. Кемерово

Рождение ребёнка
10.03.1938

Сын: Абалаков Алексей Максимович

Отец ребёнка: Абалаков Максим

г. Кемерово

Рождение ребёнка
10.01.1941

Дочь: Перетолчина (Абалакова) Нина

Отец ребёнка: Абалаков Максим

г. Кемерово

Рождение ребёнка
01.04.1947

Дочь: (Абалакова) Галина Максимовна

Отец ребёнка: Абалаков Максим

г. Кемерово

Рождение ребёнка
28.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абалаков Максим

г. Кемерово

Смерть
17.03.1983
Кемерово

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