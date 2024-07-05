Абалакова (Кузнецова) Анфиса
женский, родилась 17.07.1913, Горная Шория
умерла 17.03.1983, Кемерово
ОтецКузнецов Павел19.01.1890 г.р.
МатьКузнецова (Нехорошева) Евдокия14.03.1892 г.р.
Дети
(Абалакова) Валентина Максимовна1934 г.р.
Абалаков Алексей Максимович10.03.1938 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1913
Отец: Кузнецов Павел
Горная Шория
Рождение ребёнка
1934
Дочь: (Абалакова) Валентина Максимовна
Отец ребёнка: Абалаков Максим
г. Кемерово
Рождение ребёнка
10.03.1938
Сын: Абалаков Алексей Максимович
Отец ребёнка: Абалаков Максим
г. Кемерово
Рождение ребёнка
10.01.1941
Дочь: Перетолчина (Абалакова) Нина
Отец ребёнка: Абалаков Максим
г. Кемерово
Рождение ребёнка
01.04.1947
Дочь: (Абалакова) Галина Максимовна
Отец ребёнка: Абалаков Максим
г. Кемерово
Рождение ребёнка
28.06.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абалаков Максим
г. Кемерово
Смерть
17.03.1983
Кемерово