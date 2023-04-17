Михеев Юрий Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михеев Олег
Мать: Михеева Раиса Лазаревна
Рождение ребёнка
1979
Мать ребёнка: Михеева Клара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михеева Александра Юрьевна
Мать ребёнка: Михеева Клара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михеева Евгения Юрьевна
Мать ребёнка: Михеева Клара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михеев Павел Юрьевич
Мать ребёнка: Михеева Клара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михеев Исай Юрьевич
Мать ребёнка: Михеева Клара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Михеева Клара