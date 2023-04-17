Михеев Юрий Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеев Юрий Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михеев Олег

Мать: Михеева Раиса Лазаревна

Рождение ребёнка
1979

Сын: Михеев Владимир Юрьевич

Мать ребёнка: Михеева Клара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михеева Александра Юрьевна

Мать ребёнка: Михеева Клара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михеева Евгения Юрьевна

Мать ребёнка: Михеева Клара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеев Павел Юрьевич

Мать ребёнка: Михеева Клара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеев Исай Юрьевич

Мать ребёнка: Михеева Клара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеева Клара

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