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Вьялкин Анатолий Борисович
Вьялкин Анатолий Борисович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.08.1951
Пол
Мужской
Отец
Вьялкин Борис Матвеевич
1926 г.р.
Мать
Вьялкина Антонина Александровна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1951
Отец:
Вьялкин Борис Матвеевич
Мать:
Вьялкина Антонина Александровна
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