Фаркенс (Кейлин) Анастасия Менашевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаркенс (Кейлин) Анастасия Менашевна

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Место рождения

Ашхабад

Дата рождения

12.09.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1892

Отец: Кейлин Менаше Соломонович

Мать: Кейлин Мирием Евельевна

Ашхабад
Рождение ребёнка
30.10.1909

Сын: Гурвич Александр Рубинович

Отец ребёнка: Гурвич Рубин Кальманович

Харбин, КНР
Бракосочетание
1909

Муж: Гурвич Рубин Кальманович

Харбин, КНР
Рождение ребёнка
03.07.1913

Дочь: Гурвич Минна Рубиновна

Отец ребёнка: Гурвич Рубин Кальманович

Харбин, КНР
Смерть
Неизвестно
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