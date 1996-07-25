Фаркенс (Кейлин) Анастасия Менашевна
Место рожденияАшхабад
Дата рождения12.09.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1892
Отец: Кейлин Менаше Соломонович
Мать: Кейлин Мирием Евельевна
Ашхабад
Рождение ребёнка
30.10.1909
Сын: Гурвич Александр Рубинович
Отец ребёнка: Гурвич Рубин Кальманович
Харбин, КНР
Бракосочетание
1909
Харбин, КНР
Рождение ребёнка
03.07.1913
Дочь: Гурвич Минна Рубиновна
Отец ребёнка: Гурвич Рубин Кальманович
Харбин, КНР
Смерть
Неизвестно