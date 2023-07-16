Горелова (Рожкова) Матрона Георгиевна/Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горелова (Рожкова) Матрона Георгиевна/Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горелов Афанасий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горелов Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Горелов Георгий Афанасиевич

Отец ребёнка: Горелов Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Горелов Прокопий Афанасиевич

Отец ребёнка: Горелов Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
1917

Сын: Горелов Яков Афанасиевич

Отец ребёнка: Горелов Афанасий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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