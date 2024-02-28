Нечаева (Фомина) Татьяна
Место рожденияс. Тулубьево Васильевской волости Веневского уезда Тульской губернии
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Фомин Никифор
с. Тулубьево Васильевской волости Веневского уезда Тульской губернии
Бракосочетание
05.02.1914
Муж: Нечаев Андрей
Рождение ребёнка
06.01.1915
Сын: Нечаев Вячеслав
Отец ребёнка: Нечаев Андрей
Смерть
Неизвестно