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Нечаева (Фомина) Татьяна

Место рождения

с. Тулубьево Васильевской волости Веневского уезда Тульской губернии

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Фомин Никифор

Мать: не указана

с. Тулубьево Васильевской волости Веневского уезда Тульской губернии
Бракосочетание
05.02.1914

Муж: Нечаев Андрей

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
06.01.1915

Сын: Нечаев Вячеслав

Отец ребёнка: Нечаев Андрей

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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