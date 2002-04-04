Никитина Даяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина Даяна Алексеевна

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Место рождения

Мирный, ЗАТО Мирный, Архангельская область

Дата рождения

04.04.2002

Пол

Женский

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.2002

Отец: Никитин Алексей Витальевич

Мать: Никитина Ольга Владимировна

Мирный, ЗАТО Мирный, Архангельская область
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