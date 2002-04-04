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Никитина Даяна Алексеевна
Никитина Даяна Алексеевна
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Место рождения
Мирный
, ЗАТО Мирный, Архангельская область
Дата рождения
04.04.2002
Пол
Женский
Отец
Никитин Алексей Витальевич
1976 г.р.
Мать
Никитина (Константинова) Ольга Владимировна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.2002
Отец:
Никитин Алексей Витальевич
Мать:
Никитина Ольга Владимировна
Мирный
, ЗАТО Мирный, Архангельская область
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