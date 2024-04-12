Елина (Колдина) Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елина (Колдина) Мария Владимировна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

10.12.1967

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
2001 г.р.

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1967

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.04.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елин Виталий

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
2001

Сын: Елин Даниил Витальевич

Отец ребёнка: Елин Виталий

Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елин Виталий

Москва, город федерального значения Москва
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