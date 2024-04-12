Елина (Колдина) Мария Владимировна
Место рождения
Дата рождения10.12.1967
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1967
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.04.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Елин Виталий
Рождение ребёнка
2001
Отец ребёнка: Елин Виталий
Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елин Виталий