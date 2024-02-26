(Кучинова) Матрена Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кучинова) Матрена Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1820 г.р.

Мать

1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Кучинов Ефим Никитин

Мать: Кучинова Меланья Данилова

Упоминание
Неизвестно
Рязанский Архив | Фонд 129, опись 46, дело 113, лист 668об-669 | Фонд 129, опись 54, дело 66, лист 803об-804
Упоминание
Неизвестно
Рязанский Архив | Фонд 129, опись 46, дело 113, лист 668об-669 | Фонд 129, опись 54, дело 66, лист 803об-804
Смерть
Неизвестно
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