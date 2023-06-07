Татьяна Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1794 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Павел Игнатьев

Отец ребёнка: Игнат Иванов

Исаиха, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнат Иванов

Смерть
Неизвестно
Исаиха, Коломенский, Московская область
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)
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