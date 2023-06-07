Татьяна Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трофим
Рождение ребёнка
1840
Сын: Павел Игнатьев
Отец ребёнка: Игнат Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игнат Иванов
Смерть
Неизвестно
Московская область, Коломенский район, деревня Исаиха (Рязанской губернии, Егорьевского уезда, Троицкой волости, д. Исаиха)