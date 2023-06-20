Коврижных Параскева Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Стефанида Егоровна
Отец ребёнка: Коврижных Егор Патракеевич
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1776
Сын: Коврижных Иоанн Егорович же
Отец ребёнка: Коврижных Егор Патракеевич
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Коврижных Егор Патракеевич
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1782
Сын: Коврижных Ларион Егорович
Отец ребёнка: Коврижных Егор Патракеевич
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1784
Сын: Коврижных Емельян Егорович
Отец ребёнка: Коврижных Егор Патракеевич
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1794
Сын: Коврижных Кирило Егорович
Отец ребёнка: Коврижных Егор Патракеевич
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Коврижных Егор Патракеевич
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Смерть
Неизвестно