Коврижных Параскева Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Параскева Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Стефанида Егоровна

Отец ребёнка: Коврижных Егор Патракеевич

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1776

Сын: Коврижных Иоанн Егорович же

Отец ребёнка: Коврижных Егор Патракеевич

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1781

Сын: Коврижных Мария Егоровна

Отец ребёнка: Коврижных Егор Патракеевич

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1782

Сын: Коврижных Ларион Егорович

Отец ребёнка: Коврижных Егор Патракеевич

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1784

Сын: Коврижных Емельян Егорович

Отец ребёнка: Коврижных Егор Патракеевич

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1794

Сын: Коврижных Кирило Егорович

Отец ребёнка: Коврижных Егор Патракеевич

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коврижных Иоанн Егорович

Отец ребёнка: Коврижных Егор Патракеевич

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Смерть
Неизвестно
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