Шевченко Николай Власович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко Николай Власович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевченко Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Шевченко Венера Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевченко Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Шевченко Венера Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранова Марина Николаевна

Мать ребёнка: Шевченко Венера Петровна

Смерть
Неизвестно

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