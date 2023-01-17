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Горбунов Григорий Климентьевич

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Место рождения

Широково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

10.01.1836

Дата смерти

18.10.1920

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Широково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
С 1836
Широково, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
18.10.1920
с. Киселево Середского уезда Иваново-Вознесенской губернии
Место жительства
По 1920
Середа, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
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