Горбунов Григорий Климентьевич
Место рождения
Дата рождения10.01.1836
Дата смерти18.10.1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1836
Смерть
18.10.1920
с. Киселево Середского уезда Иваново-Вознесенской губернии
Место жительства
По 1920
Середа, Даниловский муниципальный район, Ярославская область