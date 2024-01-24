Евдокия Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мирон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1889

Дочь: Васса Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Федорович

Рождение ребёнка
24.09.1891

Дочь: Ефросиния Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Федорович

Рождение ребёнка
01.11.1892 ст.

Дочь: Гурякова Матрёна Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Федорович

Рождение ребёнка
25.07.1895

Сын: Николай Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Федорович

Рождение ребёнка
05.09.1898

Сын: Иван Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Федорович

Рождение ребёнка
23.12.1900

Дочь: Анисия Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Федорович

Рождение ребёнка
03.08.1902

Сын: Василий Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Федорович

Рождение ребёнка
03.08.1905

Дочь: Василиса Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Федорович

Рождение ребёнка
25.08.1906

Сын: Александр Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Федорович

Луковниково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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