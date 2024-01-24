Евдокия Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мирон
Рождение ребёнка
04.08.1889
Дочь: Васса Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Федорович
Рождение ребёнка
24.09.1891
Дочь: Ефросиния Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Федорович
Рождение ребёнка
01.11.1892 ст.
Дочь: Гурякова Матрёна Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Федорович
Рождение ребёнка
25.07.1895
Сын: Николай Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Федорович
Рождение ребёнка
05.09.1898
Сын: Иван Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Федорович
Рождение ребёнка
23.12.1900
Дочь: Анисия Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Федорович
Рождение ребёнка
03.08.1902
Сын: Василий Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Федорович
Рождение ребёнка
03.08.1905
Дочь: Василиса Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Федорович
Рождение ребёнка
25.08.1906
Сын: Александр Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Федорович
Луковниково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно