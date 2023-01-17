Глумов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глумов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1657

Сын: Глумов Матвей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1659

Сын: Глумов Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1674

Сын: Глумов Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Мисирёво, Клин, Московская область
Смерть
Неизвестно
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