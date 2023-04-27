du Thil Jean — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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du Thil Jean

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1305

Дата смерти

1355

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1305

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Comte de Thil en Auxois 21, Connétable de Bourgogne
Рождение ребёнка
Около 1315

Дочь: du Thil-en-Auxois (du Thil-en-Auxois) Marie

Мать ребёнка: de Frolois (de Frolois) Agnès

Смерть
1355

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