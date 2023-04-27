du Thil Jean
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1305
Дата смерти1355
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1305
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Comte de Thil en Auxois 21, Connétable de Bourgogne
Рождение ребёнка
Около 1315
Дочь: du Thil-en-Auxois (du Thil-en-Auxois) Marie
Мать ребёнка: de Frolois (de Frolois) Agnès
Смерть
1355