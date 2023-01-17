Саламатин Ефим Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саламатин Ефим Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1903

Дочь: Корнеева Прасковья Ефимовна

Мать ребёнка: Саламатина Марина Ермолаевна

Чайкино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саламатина Марина Ермолаевна

Смерть
Неизвестно
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