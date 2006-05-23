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Головюк Валерий Андреевич
Головюк Валерий Андреевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.01.1964
Пол
Мужской
Отец
Головюк Андрей Денисович
1938 г.р.
Мать
Велина Вавренюк Валерьевна
1936 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
VL
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1964
Отец:
Головюк Андрей Денисович
Мать:
Велина Вавренюк Валерьевна
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