Головюк Валерий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головюк Валерий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1964

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

1936 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

VL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1964

Отец: Головюк Андрей Денисович

Мать: Велина Вавренюк Валерьевна

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