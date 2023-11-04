Бергман Екатерина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1878
Дата смерти09.09.1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бергман Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бергман Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Бергман Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крекер-Бергман Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Бергман Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бергман Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Бергман Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
22.03.1914
Дочь: Трофимова-Бергман Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Бергман Дмитрий Яковлевич
Смерть
09.09.1933