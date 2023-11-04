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Бергман Екатерина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1878

Дата смерти

09.09.1933

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бергман Петр Дмитриевна

Отец ребёнка: Бергман Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бергман Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Бергман Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крекер-Бергман Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Бергман Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бергман Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Бергман Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
22.03.1914

Дочь: Трофимова-Бергман Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Бергман Дмитрий Яковлевич

Смерть
09.09.1933

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